Компания LG представила серийную модель сворачиваемого в рулон телевизора (ВИДЕО)

Компания LG представила телевизор с гибким экраном, фото: CNN

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В этом году компания LG планирует приступить к продажам серийной модели сворачиваемого в рулон телевизора.

Модель была представлена на выставке CES-2019 в Лас-Вегасе, в продажу она поступит весной этого года, сообщает издание The Verge.

Сам телевизор представляет собой небольшую тумбу, внутри которой находятся свернутый в рулон экран, аудиосистема и другие компоненты.

Если пользователь хочет посмотреть телевизор, экран разворачивается из тумбы за десять секунд.

Также предусмотрен режим работы, при котором экран выдвигается только на четверть. В этом случаи экран телевизора используется для отображения интерфейса управления музыкой и устройствами умного дома.

Экран выполнен на основе органических светодиодов (OLED). То, что в OLED-матрицах можно применять гибкие полимерные подложки, делая таким образом гибким весь экран, первыми в своей продукции догадались использовать производители смартфонов. Теперь пришел черед и телевизоров.

В LG подчеркивают, что покупатели ничего не потеряют в качестве изображения, выбрав телевизор с гибкой матрицей вместо жесткой. Но независимое тестирование этой модели еще не проводилось, поэтому не известно, пришлось ли компании пойти на какие-либо компромиссы.

У этой модели есть одно довольно важное преимущество — когда телевизор не нужен, владельцу не придется видеть огромный черный прямоугольник посреди комнаты — за считанные секунды телевизор превратиться в обычную мебель и не будет выделятся из интерьера.

С другой стороны, есть опасение, что это достоинство может быть «скомпенсировано» огромной ценой новой модели. Сколько будет стоить гибкий телевизор, в настоящее время не известно.

Напомним, накануне CES 2019 автомобиль Tesla под управлением автопилота сбил российского робота, по неизвестным причинам оказавшегося на проезжей части.