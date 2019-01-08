Ремонту не подлежит: автомобиль Tesla под управлением автопилота сбил российского робота на выставке в США (ВИДЕО)

Российский робот Promobot, фото: «Око планеты»

https://racurs.ua/n116597-remontu-ne-podlejit-avtomobil-tesla-pod-upravleniem-avtopilota-sbil-rossiyskogo-robota.html

Racurs.ua

Накануне открытия в Лас-Вегасе выставки CES 2019, посвященной современным технологиям, произошло ДТП, в котором с обеих сторон участвовал исключительно искусственный разум.

6 января автомобиль Tesla Model S, двигаясь под управление автопилота, совершил «смертельный» наезд на российского робота Promobot, сообщает издание The Daily Mail.

В результате робот получил повреждения, поставившие крест на его участии в выставке.

По словам создателей робота, восстановлению он уже не подлежит.

Стоит отметить, что инцидент попал на одну из камер видеонаблюдения.

Судя по видео, Tesla двигалась с небольшой скоростью, и, скорее всего, только зацепила робота, вероятно, левым зеркалом заднего вида. Тем не менее Promobot, стоимость которого составляет 2 тыс. дол. США, получил критические повреждения, что ставит вопрос относительно надежности конструкции российского робота.

В момент аварии внутри автомобиля находился водитель. По его словам, он решил проверить возможности автопилота на участке дороги, на котором, как ему казалось, нет никаких препятствий — ни других автомобилей, ни людей.

В компании Promobot заявили, что проведут внутреннее расследование, чтобы установить, почему их робот оказался на проезжей части.

Напомним, вскоре в Шанхае появится первый за пределами США завод по производству автомобилей Tesla.