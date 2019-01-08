Ремонту не підлягає: автомобіль Tesla під управлінням автопілота збив російського робота на виставці в США (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116597-remontu-ne-pidlyagaie-avtomobil-tesla-pid-upravlinnyam-avtopilota-zbyv-rosiyskogo-robota.htmlRacurs.ua
Напередодні відкриття в Лас-Вегасі виставки CES 2019, присвяченої сучасним технологіям, сталася ДТП, в якій з обох сторін брав участь виключно штучний розум.
6 січня автомобіль Tesla Model S, рухаючись під управління автопілота, здійснив «смертельний» наїзд на російського робота Promobot, повідомляє видання The Daily Mail.
В результаті робот отримав пошкодження, які зробили неможливою його участь у виставці.
За словами розробників робота, відновленню він вже не підлягає.
Варто відзначити, що інцидент потрапив на одну з камер відеоспостереження.
Судячи з відео, Tesla рухалася з невеликою швидкістю, і, швидше за все, тільки зачепила робота, ймовірно, лівим дзеркалом заднього виду. Проте Promobot, вартість якого становить 2 тис. дол. США, отримав критичні пошкодження, що ставить питання щодо надійності конструкції російського робота.
У момент аварії всередині автомобіля перебував водій. За його словами, він вирішив перевірити можливості автопілота на ділянці дороги, на котрій, як йому здавалося, немає жодних перешкод — ні інших автомобілів, ні людей.
У компанії Promobot заявили, що проведуть внутрішнє розслідування, щоб встановити, чому їхній робот опинився на проїжджій частині.
Нагадаємо, незабаром у Шанхаї з’явиться перший за межами США завод з виробництва автомобілів Tesla.