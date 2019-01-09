Компанія LG представила серійну модель телевізора, який згортається в рулон (ФОТО, ВІДЕО)

Компанія LG представила телевізор з гнучким екраном, фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n116616-kompaniya-lg-predstavyla-seriynu-model-televizora-yakyy-zgortaietsya-v-rulon-video.html

Racurs.ua

У цьому році компанія LG планує приступити до продажів серійної моделі телевізора, який згортається в рулон.

Модель була представлена на виставці CES-2019 у Лас-Вегасі, в продаж вона надійде навесні цього року, повідомляє видання The Verge.

Сам телевізор являє собою невелику тумбу, всередині якої знаходяться згорнутий в рулон екран, аудіосистема й інші компоненти.

Якщо користувач хоче подивитися телевізор, екран розгортається з тумби за десять секунд.

Також передбачений режим роботи, при якому екран висувається тільки на чверть. У цьому випадки екран телевізора використовується для відображення інтерфейсу управління музикою й пристроями розумного будинку.

Екран виконаний на основі органічних світлодіодів (OLED). Те, що в OLED-матрицях можна застосовувати гнучкі полімерні підкладки, роблячи таким чином гнучким весь екран, першими в своїй продукції здогадалися використати виробники смартфонів. Тепер прийшла черга й телевізорів.

У LG підкреслюють, що покупці нічого не втратять у якості зображення, вибравши телевізор з гнучкою матрицею замість жорсткої. Але незалежне тестування цієї моделі ще не проводилося, тому не відомо, чи довелося компанії піти на які-небудь компроміси.

У цієї моделі є одна досить важлива перевага — коли телевізор не потрібний, власникові не доведеться бачити величезний чорний прямокутник посеред кімнати — за лічені секунди телевізор перетворитися в звичайні меблі і не буде виділятися з інтер'єру.

З іншого боку, є побоювання, що ця перевага може бути «скомпенсована» величезною ціною нової моделі. Скільки буде коштувати гнучкий телевізор, наразі не відомо.

Нагадаємо, напередодні CES-2019 автомобіль Tesla під керуванням автопілота збив російського робота, який з невідомих причин опинився на проїжджій частині.