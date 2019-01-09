Детективы НАБУ проводят обыск в горсовете Белой Церкви

Детективы НАБУ сегодня пришли с обыском в городской совет Белой Церкви, фото: ТСН

https://racurs.ua/n116618-detektivy-nabu-provodyat-obysk-v-gorsovete-beloy-cerkvi.html

Racurs.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыск в городском совете Белой Церкви.

Обыск проходит в рамках расследования приобретение городским советом здания в 2018 году, которое, возможно, было совершено по завышенной цене. Об этом сообщается в Твиттере НАБУ.

Как рассказал на своей странице в социальной сети Фейсбук общественный активист, эксперт группы «Реанимационный пакет реформ» Александр Леменов, разногласия в оценке и стоимости приобретения этого здания могут составлять 18 млн грн. Всего за здание заплатили почти 1 млн долл. (более 28 млн грн), отмечает активист.

Также, по словам Леменова, есть информация, что владельцем здания может быть народный депутат от «Батькивщины» Вадим Ивченко. Однако сам народный избранник эту информацию опровергает, уверяя в своей готовности оказать содействие детективам НАБУ в этом расследовании.

Напомним, в 2017 году НАБУ проводило обыски у мэра Одессы Геннадия Труханова в рамках расследования возможного присвоения средств при реконструкции автодорог.