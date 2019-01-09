Росія виставила новий прикордонний пост на кордоні з Україною

Росія виставила новий прикордонний пост за 20 км від кордону з Україною, фото: Vesti.Ru

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У Чортківському районі Ростовської області РФ виставлений новий постійний прикордонний пост.

Він розташований в районі хутора Гусєв, повідомляє агентство ТАСС з посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ РФ по Ростовській області.

Російські прикордонники запевняють, що новий пост не вплине на життя місцевого населення і встановлений з метою боротьби з контрабандистами й порушниками кордону, «особливо з-поміж кримінальних структур, котрі переховуються від карного розшуку».

Проте для перетину прикордонного поста жителям Чортківського району доведеться пред’являти документи.

Хутір Гусєв розташований за 20 км від прикордонного українського райцентру Мілове Луганської області. Він виставлений на дорозі, яка веде до прикордонного російського райцентру Чорткове.

Нагадаємо, раніше державний кордон між Україною і Росією в цьому районі був досить умовним і проходив по вулиці Дружби народів, яка розташована між двома сусідніми населеними пунктами — Мілове та Чорткове. Навіть нумерація будинків на цій вулиці, попри розміщення по різні боки держкордону, була спільною.

Але з часом прикордонний контроль почав посилюватися, а наприкінці серпня 2018 року росіяни стали встановлювати посеред вулиці Дружби народів прикордонні стовпи.