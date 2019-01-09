Россия выставила новый пограничный пост на границе с Украиной

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Россия выставила новый пограничный пост за 20 км от границы с Украиной, фото: Vesti.Ru
Россия выставила новый пограничный пост на границе с Украинойhttps://racurs.ua/n116624-rossiya-vystavila-novyy-pogranichnyy-post-na-granice-s-ukrainoy.htmlRacurs.ua
В Чертковском районе Ростовской области РФ выставлен новый постоянный пограничный пост.
Он расположен в районе хутора Гусев, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области.
Российские пограничники уверяют, что новый пост не повлияет на жизнь местных жителей и оборудован с целью борьбы с контрабандистами и нарушителями границы, «особенно из числа криминальных структур, укрывающихся от уголовного преследования».
Тем не менее, для пересечения погранпоста жителям Чертковского района придется предъявлять документы.
Хутор Гусев расположен в 20 км от пограничного украинского райцентра Меловое Луганской области. Он выставлен на дороге, которая ведет в пограничный российский райцентр Чертково.
Напомним, ранее государственная граница между Украиной и Россией в этом районе была достаточно условной и проходила по улице Дружбы народов, расположенной между двумя соседними населенными пунктами — Мелово и Чертково. Даже нумерация домов на этой улице, находящихся по разные стороны госграницы, была общей.
Но со временем погранконтроль начал усиливаться, а в конце августа 2018 года россияне стали устанавливать посреди улицы Дружбы народов пограничные столбы.