Зарплаты военнослужащих в этом году вырастут на 30%: первые выплаты начнутся в феврале (ВИДЕО)

Военнослужащие ВСУ. Фото: flickr.com

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Украинские военные в 2019 году начнут получать увеличенную зарплату. По сравнению с 2018 годом, фонд денежного обеспечения на 2019 год увеличен на 15,2 млрд грн или на 41%.

Денежное обеспечение военнослужащих в 2019 году по сравнению с прошлым годом возрастет на 30%. Об этом 9 января на брифинге заявил начальник управления организационного и социальных выплат департамента финансов министерства обороны Украины Вячеслав Салахов.

Увеличение расходов на денежное обеспечение военных позволит платить военнослужащим рядового состава по контракту первого года службы зарплату в сумме не менее 10 тыс. грн.

По словам Салахова, зарплата контрактника Сухопутных войск в этом году составит 11,3 тыс. грн, а младший офицер уже будет получать 15,9 тыс. грн.

Также в этом году вырастут и выплаты вознаграждений за участие в операции Объединенных сил на Донбассе. Военные, которые находятся на первой линии обороны, будут получать вознаграждение 10 тыс. грн за месяц. Выплаты в сумме 4,5 тыс. грн за месяц будут получать военнослужащие в других районах проведения ООС.

Ожидается, что выплаты в увеличенном размере за январь 2019 года военнослужащие получат уже в феврале 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины будет увеличено.