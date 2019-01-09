Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

https://racurs.ua/n116577-podgotovku-processualnyh-kodeksov-uzurpirovala-gruppa-ludey.html

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Определенная группа людей, по сути, узурпировала подготовку всех процессуальных кодексов. Они не привлекли процессуалистов, которых следовало бы использовать в этой работе. Об этом в интервью «Ракурсу» заявил один из самых известных адвокатов Украины Ярослав Зейкан.

По мнению юриста, группу, занимавшуюся подготовкой кодексов за средства грантов или еще как-то, сформировали не очень удачно.

К сожалению, констатирует адвокат, нынешняя судебная реформа пока не обеспечила положительного результата. Ведь главное для судебной системы — независимость суда и доверие к нему людей. «Независимость судей, по большому счету, не достигнута, скорее наоборот. Еще хуже положение с доверием к правосудию», — говорит он.

По словам юриста, огульная критика судов привела к тому, что вера в правосудие пошатнулась. Из судебной системы ушло много квалифицированных судей. Не заполнено несколько тысяч судебных вакансий. В результате в некоторых судах просто некому рассматривать дела. Сейчас в результате реформы в судах не хватает нескольких тысяч судей.

Адвокат также отметил, что в Украине те, кто лично сталкивался с работой судов, лучшего мнения о правосудии, чем те, кто не был там никогда. «Это и есть результат огульной критики судебной системы со стороны других ветвей власти и прессы. Люди, которые никогда не были в суде, формируют свое мнение о правосудии из прессы, телевидения, интернета», — сетует Зейкан.