Зарплати військовослужбовців цьогоріч зростуть на 30%: перші виплати почнуться у лютому (ВІДЕО)

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Українські військові в 2019 році почнуть отримувати збільшену зарплатню. Порівняно з 2018 роком, фонд грошового забезпечення на 2019 рік збільшено на 15,2 млрд грн або на 41%.

Грошове забезпечення військовослужбовців у 2019 році порівняно з минулим роком зросте на 30%. Про це 9 січня на брифінгу заявив начальник управління організаційного та соціальних виплат департаменту фінансів міністерства оборони України В’ячеслав Салахов.

Збільшення видатків на грошове забезпечення військових дозволить платити військовослужбовцям рядового складу за контрактом першого року служби зарплату в сумі не менше 10 тис. грн.

За словами Салахова, зарплата контрактника Сухопутних військ цьогоріч становитиме 11,3 тис. грн, а молодший офіцер вже отримуватиме 15,9 тис. грн.

Також цьогоріч зростуть і виплати винагород за участь в операції Об'єднаних сил на Донбасі. Військові, які перебувають на першій лінії оборони, отримуватимуть винагороду 10 тис. грн за місяць. Виплати в сумі 4,5 тис. грн за місяць отримуватимуть військовослужбовці в інших районах проведення ООС.

Очікується, що виплати у збільшеному розмірі за січень 2019 року військовослужбовці отримають вже в лютому 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 січня 2019 року грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України буде збільшено.