Як виглядатимуть роботи майбутнього: прогноз інженерів Австралії. Фото: Ліга Інженерів України

https://racurs.ua/ua/n116628-yak-vyglyadatymut-roboty-maybutnogo-prognoz-injeneriv-avstraliyi-foto.html

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Як виглядатимуть роботи майбутнього показали інженери з Державного об'єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CSIRO).

Вчені вважають, що роботи майбутнього будуть нагадувати своїми формами і зовнішнім виглядом тварин, а не людей, повідомляє Naked Science.

На думку вчених, нинішні роботи існують в складних умовах і не мають належної спеціалізації. Хоча вже сьогодні, використовуючи передові технології, можна створювати роботів для виконання конкретних завдань.

Доктор Девід Ховард (David Howard) вважає, що кінцевим результатом роботи з конструювання роботів має стати поява невеликих і простих роботів з вузькою спеціалізацією для виконання робіт в конкретній місцевості і в конкретних умовах.

Наприклад, робот для роботи в лісах Амазонки повинен буде вміти повзати по деревах і колодах, а також отримувати енергію з рослин джунглів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в США розробили робособак-листонош. Передбачається, що вони будуть пересуватися на безпілотному електрокарі і розвозити посилки.