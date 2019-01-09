Рада міжнародних експертів заблокувала ще 12 кандидатів до Антикорупційного суду

Експерти забракували ще 12 кандидатів до Антикорупційного суду

https://racurs.ua/ua/n116630-rada-mijnarodnyh-ekspertiv-zablokuvala-sche-12-kandydativ-do-antykorupciynogo-sudu.html

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Громадська рада міжнародних експертів на засіданні 9 січня поставила під сумнів доброчесність та професійність 12 кандидатів до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Також експерти проголосували за проведення спеціального спільного засідання Громадської ради міжнародних експертів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Негативні висновки від Громадської ради міжнародних експертів отримали наступні кандидати:

Інна Білоус — суддя Тернопільського окружного адміністративного суду;

Іван Соловйов — суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області;

Дмитро Ягунов — адвокат;

Петро Феськов — суддя Млинівського райсуду Рівненської області;

Тетяна Черниш — суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області у відставці;

Олег Кімстачов — екс-суддя Уманського міськрайонного суду;

Микола Дідик — суддя Голосіївського райсуду Києва;

Віктор Онуфрієв — суддя Кропивницького апеляційного суду

В’ячеслав Дмитрієв — суддя Донецького окружного адміністративного суду;

Петро Бурда — суддя Петропавлівського райсуду Дніпропетровської області

Олексій Омельян — суддя Господарського суду Житомирської області;

Руслан Хитрик — екс-суддя Рожищенського райсуду Волинської області.

Нагадаємо, 4 січня відбулось перше засідання ради міжнародників. Експерти тоді ініціювали ветування вісьмох кандидатів — Оксани Голуб, Анатолія Квятковський, Анатолія Загородного, Ігоря Штульмана, Юрія Кулініча, Дмитра Тішка, Тараса Зайця та Євгена Мартинова.

Ймовірно, що до 11 січня ГРМЕ проведе ще кілька засідань, на яких продовжать ініціювати кандидатів для ветування.