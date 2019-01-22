Конкурс до Антикорупційного суду: виключені ще п’ятеро кандидатів

П’ятеро кандидатів поза конкурсом у ВАС

https://racurs.ua/ua/n117142-konkurs-do-antykorupciynogo-sudu-vyklucheni-sche-p-yatero-kandydativ.html

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Поза конкурсом в Антикорупційний суд опинилися ще п’ятеро кандидатів.

У вівторок, 22 січня, відбулося спеціальне спільне засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з Громадською радою міжнародних експертів. Про це повідомила прес-служба ВККСУ.

Комісія суддів та міжнародні експерти вирішили, що участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду припинили Василь Гончарук, Андрій Малєєв та Василь Постульга. Двоє кандидатів — Ігор Кос та Валерій Станіславський припинили участь у конкурсі до Апеляційної палати ВАС.

Зазначається, що участь у конкурсі продовжать Маркіян Галабала та Ольга Саландяк. До етапу кваліфікаційного оцінювання «Дослідження досьє та проведення співбесіди» у конкурсі до Апеляційної палати ВАС допущені Сергій Боднар та Валерія Чорна.

Нагадаємо, 9 січня Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів доброчесність та професійність 12 кандидатів до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.