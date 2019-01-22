На хабарі у Львівській області погорів слідчий Національної поліції (ФОТО)

На Львівщині поліцейського затримали на хабарі. Фото: Днепроград

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На хабарі затримали слідчого одного з міських відділів Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Горе-правоохоронець вимагав від місцевої мешканки хабар у сумі 12 тис. дол. Про це 22 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

За цю неправомірну вигоду слідчий обіцяв посприяти жінці, яка зберігала вдома наркотики, у перекваліфікації її незаконних дій на менш тяжку статтю ККУ. Гроші мали перерахувати на новостворений банківський картковий рахунок, до якого поліцейський після транзакції мав отримати доступ онлайн.

Корупціонера затримали на робочому місці після того, як кошти надійшли на рахунок. Очікується, що затриманому оголосять про підозру та оберуть міру запобіжного заходу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України, в межах якого тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила на систематичному отриманні хабарів посадовця Головного управління Держпраці Київщини. Чиновник брав гроші у приватних та державних підприємств, установ й організацій за сприяння у наданні допуску до роботи з електрообладнанням.