Кір на Одещині: в одному із сіл захворіли понад 60 осіб, які не вакцинувалися через релігійні переконання

На кір в Одеській області захворіли понад 60 осіб. Фото: SeeLife

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На кір захворіли 62 мешканців села Шевченкове Одеської області. Майже всі хворі — діти.

Усі люди, у яких попередньо діагностували кір, не вакцинувалися через релігійні переконання. Про це 22 січня повідомляють УНН із посиланням на відповідь на запит із Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України.

«Зареєстровано спалах кору в релігійній громаді села Шевченкове Кілійського району, де станом на 22 січня захворіло на кір 62 осіб, з них — 61 дитина. Всі не щеплені проти кору за релігійними переконаннями», — зазначили медики.

Лікарі прийняли рішення госпіталізувати чотирьох дітей. Зазначається, що легке захворювання спостерігається у 24 осіб, у 38 — середнє.

Фахівці лабораторного центру припускають, що інфекцію в село могли занести представники релігійних громад, які прибували в Шевченкове із інших міст та сіл на релігійні свята. Також поширенню інфекції сприяла відсутність імунітету.

Раніше повідомлялося, що в Луцьку від навчання відсторонили 1 тис. 98 школярів через те, що в них не було щеплень від кору. Медики стверджують, що з пoчaтку 2019 рoку нa кір у Луцьку зaхвoрілo 53 дитини, тaкoж зaфіксoвaнo пoнaд 3 тис. випaдків ігнoрувaння бaтькaми пoвідoмлень медичних служб прo неoбхідність прoведення щеплень.