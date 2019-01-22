У Британії побудували сучасну версію хардкорного гіперкара Cerbera Speed 12 (ФОТО)

Гіперкар Cerbera Speed 12. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Нову версію хардкорного гіперкара Cerbera Speed 12 побудували умільці компаній TVR та TR Supercars.

Машина отримала назву Speed 12 Turbo. Про це повідомляє видання Classic Driver.

Автоконструктори за допомогою передових технологій зробили купе придатним для експлуатації на дорогах загального користування. Дизайном та складанням авто займалися фахівці фірми Helical Engineering.

Основу машини склала рубчаста сталева рама та кузовні панелі з вуглепластика. Маса авто -- 1 тис. 448 кг. Під капот помістили двигун V12 з двома турбінами та титановим вихлопом. Його віддача становить 1026 кінських сил та 834 Нм крутного моменту. Гіперкар зможе набирати швидкість від нуля до «сотні» всього за 2,9 секунди й розганятися до 350 км/год.

Машину оснастили карбоно-керамічними гальмами, покришками Michelin Sport Cup 2. Ціна новинки складе 1,2 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, на автосалоні в Детройті представили електромобіль марки Cadillac. Кросовер схожи на модель XT5 із футуристичною «сліпою» передньою частиною кузова.