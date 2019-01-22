В Британии построили современную версию хардкорного гиперкара Cerbera Speed 12 (ФОТО)

Гиперкар Cerbera Speed 12. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Новую версию хардкорной гиперкара Cerbera Speed 12 построили умельцы компаний TVR и TR Supercars.

Машина получила название Speed 12 Turbo. Об этом сообщает издание Classic Driver.

Автоконструкторы с помощью передовых технологий сделали купе пригодным для эксплуатации на дорогах общего пользования. Дизайном и сборкой авто занимались специалисты фирмы Helical Engineering.

Основание машины — рубчатая стальная рама и кузовные панели из углепластика. Масса авто — 1 тыс. 448 кг. Под капот поместили двигатель V12 с двумя турбинами и титановым выхлопом. Его отдача составляет 1026 лошадиных сил и 834 Нм крутящего момента. Гиперкар сможет набирать скорость от нуля до «сотни» всего за 2,9 секунды и разгоняться до 350 км/час.

Машину оснастили карбоно-керамическими тормозами, покрышками Michelin Sport Cup 2. Цена новинки составит 1,2 млн фунтов стерлингов.

Напомним, на автосалоне в Детройте представили электромобиль марки Cadillac. Кроссовер похож на модель XT5 с футуристической «слепой» передней частью кузова.