Концерн General Motors представил первые изображения своего электрокара марки Cadillac (ФОТО)

Презентовали изображение электроавтомобиля Cadillac

https://racurs.ua/n116782-koncern-general-motors-predstavil-pervye-izobrajeniya-svoego-elektrokara-marki-cadillac-foto.html

Racurs.ua

Электромобиль марки Cadillac (Кадиллак) представили на автосалоне в Детройте. Известно, что этот автомобиль будет кроссовером.

На изображениях, которые презентовал автопроизводитель, видно автомобиль с силуэтом, похожим на модель XT5 с футуристичной «слепой» передней частью кузова. Об этом говорится на сайте компании.

Основой электрокара станет полностью новая платформа General Motors (Дженерал Моторс), разработанная специально для электромобилей. Глава концерна Стив Карлайл заявил, что новая модель будет сочетать в себе роскошь и инновации.

На новой платформе «Дженерал Моторс» планирует построить целый ряд моделей с различными типами кузовов. Планируются авто, как с передним приводом, так и задним или полным.

Пока не объявлено название автомобиля. Его назовут после полноценной презентации машины.

Напомним, житель американского штата Аляска Адам Макнаббу собрал уникальную автомобильную коллекцию из классических джипов Ford Bronco. Часть коллекционных авто была выпущена более 50 лет назад. Так, старейший рабочий экземпляр в коллекции — внедорожник 1966 года.