Концерн General Motors презентував перші зображення свого електрокара марки Cadillac (ФОТО)

Презентували зображення електроавтомобіля Cadillac

https://racurs.ua/ua/n116782-koncern-general-motors-prezentuvav-pershi-zobrajennya-svogo-elektrokara-marky-cadillac-foto.html

Racurs.ua

Електромобіль марки Cadillac (Каділак) представили на автосалоні в Детройті. Відомо, що цей автомобіль буде кросовером.

На зображеннях, які презентував автовиробник, видно автомобіль із силуетом, схожим на модель XT5 із футуристичною «сліпою» передньою частиною кузова. Про це йдеться на сайті компанії.

Основою електрокара стане повністю нова платформа General Motors (Дженерал Моторс), розроблена спеціально для електромобілів. Глава концерну Стів Карлайл заявив, що нова модель поєднає в собі розкіш та інновації.

На новій платформі «Дженерал Моторс» планує побудувати цілу низку моделей із різними типами кузовів. Плануються авто, як з переднім приводом, так і заднім або повним.

Наразі не оголошена назва автомобіля. Машині дадуть назву після повноцінної презентації.

Нагадаємо, мешканець американського штату Аляска Адам Макнаббу зібрав унікальну автомобільну колекцію із класичних джипів Ford Bronco. Частина колекційних авто була випущена понад 50 років тому. Так, найстаріший робочий екземпляр в колекції — позашляховик 1966 року.