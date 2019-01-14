Самой популярной фотографией в Instagram стало куриное яйцо (ФОТО)

Самым популярным в Instagram стало куриное яйцо

https://racurs.ua/n116781-samym-populyarnym-blogerom-instagram-stalo-kurinoe-yayco-foto.html

Racurs.ua

Обычное куриное яйцо побило все рекорды Instagram по количеству лайков и стало самым популярным фото. За 10 дней фотография яйца на белом фоне набрала более 25 млн лайков. Таким образом был побит предыдущий рекорд. Ранее самой популярной в Instagram была фотография новорожденной дочери сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер.

Автор фотографии с яйцом — аноним. Она опубликована в аккаунте world_record_egg.

«Давайте вместе установим мировой рекорд и создадим самый залайканый Instagram. Побьем действующий рекорд, который удерживает Кайли Дженнер (18 млн)», — с таким призывом была обнародована эта фотография 4 января.

Сначала пользователи соцсети не отреагировали на этот призыв, но после того, как на него обратили внимание СМИ, до 13 января фотографии удалось набрать 13 млн лайков, их число растет ежечасно.

Автор фото не раскрывает свою личность. Он представился курицей Генриеттой из Великобритании, а яйцо назвал Юджином.

Бывший лидер Instagram Кайли Дженнер уже отреагировала на успех яйца. Она опубликовала видео, в котором пытается поджарить яйцо на раскаленном асфальте.