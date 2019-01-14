Потенциальный новичок «Динамо» Фран Соль. Фото: Twitter

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Racurs.ua

В киевскую команду переходит бомбардир из голландской команды «Виллем II» Фран Соль. Об этом 14 января сообщает Football.ua со ссылкой на Bd.nl.

СМИ со ссылкой на осведомленные источники пишут, что стороны достигли договоренности касательно личного контракта, который будет подписан на пять лет.

Сумма трансфера 26-летнего форварда составит 3 млн евро, также в контракте будут прописаны различные бонусы. Сейчас испанец еще находится в Нидерландах.

Киевляне пытались осуществить трансфер Соля еще летом 2018 года, но сделать это тогда не удалось.

Как известно, Фран Соль является воспитанником мадридского «Реала». В свое время он играл за команды «Луго», «Овьедо» и «Вильярреал». В 2016 году в статусе свободного агента он переехал в Нидерланды, где выступает за «Виллем II». В нынешнем чемпионате он забил 13 голов.

Напомним, в весенней Лиге Европы киевское «Динамо» встретится с греческим «Олимпиакосом», а «Шахтер» сыграет против немецкого «Айнтрахту».