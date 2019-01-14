Потенційний новачок «Динамо» Фран Соль. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n116779-dynamo-kupuie-potujnogo-ispanskogo-napadnyka-zmi.html

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До київської команди переходить бомбардир із голландської команди «Віллем II» Фран Соль. Про це 14 січня повідомляє Football.ua із посиланням на Bd.nl.

ЗМІ із посиланням на обізнані джерела пишуть, що сторони досягли домовленості щодо особистого контракту, який буде підписаний на п’ять років.

Сума трансферу 26-річного форварда складе 3 млн євро, також в контракті будуть прописані різні бонуси. Наразі іспанець ще перебуває в Нідерландах.

Кияни намагалися здійснити трансфер Соля ще влітку 2018 року, але зробити це тоді не вдалося.

Як відомо, Фран Соль є вихованцем мадридського «Реалу». Свого часу він грав за команди «Луго», «Ов'єдо» та «Вільярреал». У 2016 році в статусі вільного агента він переїхав до Нідерландів, де виступає за «Віллем II». У нинішньому чемпіонаті він забив 13 голів.

Нагадаємо, у весняній Лізі Європи київське «Динамо» зустрінеться з грецьким «Олімпіакосом», а «Шахтар» зіграє проти німецького «Айнтрахту».