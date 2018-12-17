Стали відомі суперники «Динамо» і «Шахтаря» у весняній Лізі Європи (ФОТО)

Фінал цього розіграшу Ліги Європи відбудеться у Баку, фото — Твіттер УЄФА

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В штаб-квартирі УЄФА у Ньоні 17 грудня відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомив офіційний сайт УЄФА.

Суперником київського «Динамо» буде грецький «Олімпіакос», а «Шахтар» зіграє проти німецького «Айнтрахту».

«Гірники» зіграють перший матч вдома, а «динамівці» — на виїзді.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 14 і 21 лютого 2019 року.

Фінал 29 травня прийме «Олімпійський стадіон» в Баку.

Усі пари команд цієї стадії такі:

Минулої середи визначилися усі 32 учасника цієї стадії турніру. «Динамо» потрапило у весняну стадію, вигравши свою групу, а донецький «Шахтар» не пробився до плей-офф Ліги чемпіонів, вилетівши з неї до Ліги Європи.

Нагадаємо, що раніше в УЄФА провели жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.