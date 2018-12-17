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Финал этого розыгрыша Лиги Европы состоится в Баку, фото - Твиттер УЕФА
Стали известны соперники «Динамо» и «Шахтера» в весенней Лиге Европы (ФОТО)https://racurs.ua/n115741-stali-izvestny-soperniki-dinamo-i-shahtera-v-vesenney-lige-evropy-foto.htmlRacurs.ua
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне 17 декабря состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщил официальный сайт УЕФА.
Соперником киевского «Динамо» будет греческий «Олимпиакос», а «Шахтер» сыграет против немецкого «Айнтрахта».
«Горняки» сыграют первый матч дома, а «динамовцы» — на выезде.
Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 14 и 21 февраля 2019 года.
Финал 29 мая примет «Олимпийский стадион» в Баку.
Все пары команд этой стадии такие:
В минувшую среду определились все 32 участника этой стадии турнира. «Динамо» попало в весеннюю стадию, выиграв свою группу, а донецкий «Шахтер» не пробился в плей-офф Лиги чемпионов, вылетев из нее в Лигу Европы.
Напомним, что ранее в УЕФА провели жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов.