Стали известны соперники «Динамо» и «Шахтера» в весенней Лиге Европы (ФОТО)

Финал этого розыгрыша Лиги Европы состоится в Баку, фото - Твиттер УЕФА

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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне 17 декабря состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщил официальный сайт УЕФА.

Соперником киевского «Динамо» будет греческий «Олимпиакос», а «Шахтер» сыграет против немецкого «Айнтрахта».

«Горняки» сыграют первый матч дома, а «динамовцы» — на выезде.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 14 и 21 февраля 2019 года.

Финал 29 мая примет «Олимпийский стадион» в Баку.

Все пары команд этой стадии такие:

В минувшую среду определились все 32 участника этой стадии турнира. «Динамо» попало в весеннюю стадию, выиграв свою группу, а донецкий «Шахтер» не пробился в плей-офф Лиги чемпионов, вылетев из нее в Лигу Европы.

Напомним, что ранее в УЕФА провели жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов.