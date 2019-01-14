Из российского банка ВТБ украли 105 млн грн

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Racurs.ua

Из обанкротившейся «дочки» российского банка ВТБ в Украине на основании фиктивных решений суда незаконно вывели 105 млн грн. Об этом сообщил пресс-центр Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Установлено, что из активов банка исчезли 46 квартир и других объектов недвижимости. Вывод этой недвижимости сделали на основе дополнительного решения Индустриального суда Днепра по одному из гражданских дел за январь 2016 года. Но в этом решении нет никакого упоминания о ВТБ.

В этом решении суда, датированном серединой января 2016 года, упоминается город Днепр, тогда как переименование Днепропетровска в Днепр произошло лишь в июне 2016 года. То есть в решении суда было указано новое название города, который тогда еще не переименовали. Примечательно, что у представителей суда не было сомнений, что оно будет изменено, и они точно знали, какой именно вариант будет выбран при переименовании.

Собранные факты Фонд уже передал правоохранителям, а также сообщил, что будет готовить апелляционное обжалование решения суда, на основании которого недвижимость вывели из банка.

Напомним, что о ликвидации банка ВТБ в Украине стало известно 18 декабря.