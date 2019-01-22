Корь на Одесщине: в одном из сел заболели более 60 человек, которые не вакцинировались из-за религиозных убеждений

Корью в Одесской области заболели более 60 человек. Фото: SeeLife

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Корью заболели 62 жителя села Шевченково Одесской области. Почти все больные — дети.

Все люди, у которых предварительно диагностировали корь, не вакцинировались из-за религиозных убеждений. Об этом 22 января сообщают УНН со ссылкой на ответ на запрос из Одесского областного лабораторного центра МЗ Украины.

«Зарегистрирована вспышка кори в религиозной общине села Шевченково Килийского района, где по состоянию на 22 января заболели корью 62 человека, из них — 61 ребенок. Все они не привиты против кори по религиозным убеждениям», — отметили медики.

Врачи приняли решение госпитализировать четыре ребенка. Отмечается, что легкое заболевание наблюдается у 24 человек, у 38 — среднее.

Специалисты лабораторного центра предполагают, что инфекцию в село могли занести представители религиозных общин, которые прибывали в Шевченково из других городов и сел на религиозные праздники. Также распространению инфекции способствовало отсутствие иммунитета.

Ранее сообщалось, что в Луцке от учебы отстранили 1 тыс. 98 школьников из-за того, что в них не было прививок от кори. Медики утверждают, что с начала 2019 года корью в Луцке заболело 53 ребенка, также зафиксировано более 3 тыс. случаев игнорирования родителями сообщениям медицинских служб о необходимости проведения прививок.