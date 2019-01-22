Корь в Украине: в Луцке из-за отсутствия прививок от занятий отстранили более тысячи школьников

Корь в Украине. Фото: Корреспондент

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В Луцке от учебы отстранили 1 тыс. 98 школьников из-за того, что у них не было прививок от кори. Об этом сегодня, 22 января, во время оперативного совещания сообщила заместитель начальника управления образования Луцкого горсовета Татьяна Сылка.

Она утверждает, что директора школ действуют законно в соответствии с распоряжением председателя Волынской облгосадминистрации от 1 ноября 2018 года. В нем сказано, что к учебному процессу не будут допускать детей, не имеющих прививок от кори.

По состоянию на 21 января 2019 года, отстранили от учебы уже более тысячи школьников. Сылка добавила, что в каждом учебном заведении решение о недопущении невакцинированных детей к занятиям принимается по решению педагогического совета.

Главный врач Луцкой городской детской поликлиники Оксана Лещинская заявила, что с начала года корью в Луцке заболело 53 ребенка, также зафиксировано более 3 тыс. случаев игнорирования родителями сообщений медицинских служб о необходимости проведения прививок.

Она подчеркнула, что защитить от кори может только своевременная вакцинация и ревакцинация. Отстранение детей от обучения является радикальным, но необходимым шагом, ведь корь передается воздушно-капельным путем.