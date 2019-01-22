Насиров указал в декларации 6 грн доходов в 2017 году. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n117124-nasirov-ukazal-v-deklaracii-6-grn-dohodov-v-2017-godu.html

Racurs.ua

Руководитель Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров задекларировал 6 грн доходов в 2017 году.

Единственным доходом в 2017 году отстраненного на тот момент чиновника были проценты от Укргазбанка размером 6 грн, идет речь в данных Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, сообщают «Українські новини».

В тоже время Насиров задекларировал наличные средства в сумме 55 тыс. долл. и 1,3 млн грн. На банковских счетах в Украине он имеет 200 грн, а на брокерском счету за границей — 297,7 тыс. долл. В 2017 году у Насирова появились наручные часы Breguet.

Также Насиров владеет земельными участками в Чернигове и Черниговской области. В собственности Насирова находится автомобиль 2008 года выпуска Toyota Camry, а также он арендует LEXUS LS 600.

Отметим, что вчера, 21 января, НАПК начало полную проверку электронных деклараций за 2015−2017 годы восстановленного в должности председателя ГФС Насирова. Помимо декларации чиновника, НАПК проведет еще полную проверку 157 деклараций.

В тоже время жена Насирова в 2017 году заработала более 9,1 млн грн, большая часть из которых от договора об участии в Фонде финансирования строительства. Также в ее собственности появились наручные часы Rolex. Наличными супруга Насирова имеет 120 тыс. долл. и 2,1 млн грн, на ее банковских счетах находится 155 тыс. грн и 30 евро. Также она владеет домом и земельными участками в Киевской области, квартирой в Киеве, двумя автомобилями и мотоциклом Harley Davidson.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал Насирова кандидатом в президенты.