Насіров вказав у декларації 6 грн доходів у 2017 році

Насіров вказав в декларації 6 грн доходів у 2017 році. Фото: ТСН

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Керівник Державної фіскальної служби (ГФС) Роман Насіров задекларував 6 грн доходів у 2017 році.

Єдиним доходом у 2017 році відстороненого на той момент чиновника були відсотки від «Укргазбанку» в розмірі 6 грн, йдеться в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, повідомляють «Українські новини».

Водночас Насіров задекларував готівкові кошти у сумі 55 тис. дол. та 1,3 млн грн. На банківських рахунках в Україні він має 200 грн, а на брокерському рахунку за кордоном — 297,7 тис. дол. У 2017 році в Насирова з’явився наручний годинник Breguet.

Також Насіров володіє земельними ділянками у Чернігові та Чернігівській області. У власності Насірова є автомобіль 2008 року випуску Toyota Camry, а також він орендує LEXUS LS 600.

Зазначимо, що вчора, 21 січня, НАЗК почало повну перевірку електронних декларацій за 2015−2017 роки поновленого на посаді голови ГФС Насірова.

Водночас дружина Насірова в 2017 році заробила понад 9,1 млн грн, більшу частину з яких отримано від договору про участь у Фонді фінансування будівництва. Також у неї з’явився наручний годинник Rolex. Готівкою чоловіка Насірова має 120 тис. дол. та 2,1 млн грн, на її банківських рахунках — 155 тис. грн і 30 євро. Також вона володіє будинком і земельними ділянками у Київській області, квартирою в Києві, двома автомобілями та мотоциклом Harley Davidson.

Раніше повідомлялося, що ЦВК зареєструвала Насірова кандидатом у президенти.