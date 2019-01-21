Романа Насірова і Олександра Шевченка зареєстровано кандидатами у президенти

Роман Насіров під час судового засідання, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n117086-nasirova-i-shevchenka-centrvyborchkom-zareiestruvav-kandydatamy-u-prezydenty.html

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Центральна виборча комісія (ЦВК) 21 січня офіційно зареєструвала народного депутата Олександра Шевченка та самовисуванця Романа Насірова кандидатами на виборах президента України 2019 року.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Центрвиборчкому, повідомила прес-служба партії «Українське об'єднання патріотів» (УКРОП).

Колишній голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров балотується як самовисуванець, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Екс-директор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко пообіцяв «відвідати кожен куточок України, щоб презентувати свій план змін України». УКРОП обрав свого кандидата на вибори-2018 на президентських праймеріз, які відбулися 5 грудня 2018 року. Шевченко переміг у 24 регіонах України.

Після того, як Шевченко і Насіров отримали посвідчення кандидатів, ЦВК зареєструвала вже 12 осіб, які змагатимуться на виборах президента 2019 року. Раніше у ЦВК зареєстрували кандидатами Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова та Ольгу Богомолець.

Впродовж 19−21 січня відбулося декілька партійних зібрань, на яких у президенти висунули Олександра Вілкула, Дмитра Гнапа, Володимира Зеленського і Олега Ляшка. Вибори президента України відбудуться 31 березня, реєстрація кандидатів триватиме до 4 лютого, а остаточний список претендентів оприлюднять 9 лютого.