Роман Насиров и Александр Шевченко зарегистрированы кандидатами в президенты

Роман Насиров во время судебного заседания, фото — ТСН

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Racurs.ua

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 21 января официально зарегистрировала народного депутата Александра Шевченко и самовыдвиженца Романа Насирова кандидатами на выборах президента Украины 2019 года.

Соответствующее решение было принято на заседании Центризбиркома, сообщила пресс-служба партии «Украинское объединение патриотов» (УКРОП).

Бывший председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров баллотируется как самовыдвиженец, сообщает «Интерфакс-Украина».

Экс-директор туристического комплекса «Буковель» Александр Шевченко пообещал «посетить каждый уголок Украины, чтобы презентовать свой план изменений Украины». УКРОП выбрал кандидата на выборы-2018 на президентских праймериз, которые состоялись 5 декабря 2018 года. Шевченко победил в 24 регионах Украины.

После того, как Шевченко и Насиров получили удостоверения кандидатов, ЦИК зарегистрировал уже 12 лиц, которые будут соревноваться на выборах президента 2019 года. Ранее в ЦИК зарегистрировали кандидатами Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова и Ольгу Богомолец.

В течение 19−21 января состоялись несколько партийных съездов, на которых в президенты выдвинули Александра Вилкула, Дмитрия Гнапа, Владимира Зеленского и Олега Ляшко. Выборы президента Украины состоятся 31 марта, регистрация кандидатов продлится до 4 февраля, а окончательный список претендентов обнародуют 9 февраля.