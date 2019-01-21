Олега Ляшко и Владимира Зеленского выдвинули в президенты их партии. Фото: mediananny.com

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Лидера Радикальной партии Олега Ляшко выдвинули в президенты. Такое решение приняли члены его политсилы на сегодняшнем съезде.

Результаты голосования делегатов объявил глава политсовета Радикальной партии Юрий Зинченко, сообщил в Twitter журналист Евгений Солонина.

В свою очередь партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в президенты комика Владимира Зеленского, вокруг которого вспыхнул политический скандал в связи с расследованием журналистов о его российском кинобизнесе.

Решение о выдвижении Зеленского для участия в предвыборной гонке также было принято на сегодняшнем съезде его партии, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-центр политсилы.

Также сегодня стало известно, что внефракционный нардеп Надежда Савченко будет выдвинута в президенты от партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», которую возглавляет ее сестра Вера.

Савченко, находящуюся в СИЗО по подозрению в планировании захвата власти в Украине, выдвинут кандидатом в президенты на съезде указанной партии, который состоится 26 января в гостинице «Украина» в Киеве.

Напомним, накануне часть партии «Оппозиционный блок» выдвинула в президенты Александра Вилкула, а партия «Сила людей» — журналиста Дмитрия Гнапа.

Также известно, что нынешний глава государства Петр Порошенко будет выдвинут в президенты в конце января или начале февраля. Различные источники называют разные даты — 29, 30 января и 2 февраля.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта текущего года. Регистрация кандидатов будет длиться до 4 февраля включительно, а окончательные списки кандидатов обнародуют 9 февраля. Покинуть предвыборную гонку, сняв свою кандидатуру, можно будет до 7 марта.