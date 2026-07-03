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Владимир Зеленский и Олег Ляшко, фото: V_Zelenskiy_official
Зеленский встретился с Олегом Ляшко (ФОТО)https://racurs.ua/n214816-zelenskiy-vstretilsya-s-olegom-lyashko-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу Олегом Ляшком.
Між ними відбулася розмова про запити армії. Про це Зеленський сьогодні, 3 липня, повідомив у своєму Telegram-каналі.
Дуже щира розмова з Олегом Ляшком — із командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу, — зазначив Зеленський. — Підрозділ захищає нашу Донецьку область, і важливо почути, які запити армії найбільш вагомі зараз та які політичні кроки держави можуть додати мотивації нашим військовим.
Єдність має значення, і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства, — додав він.
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