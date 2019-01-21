Стало известно, кто возглавил рейтинг кнопкодавов 2018 года (ИНФОГРАФИКА)

Стало известно, кто возглавил рейтинг кнопкодавов 2018 года / Фото: news.pn

https://racurs.ua/n117078-stalo-izvestno-kto-vozglavil-reyting-knopkodavov-2018-goda-infografika.html

Racurs.ua

Рейтинг кнопкодавов 2018 года возглавил народный депутат из группы «Возрождение» Антон Яценко. Такую «умелость» своих рук народный избранник в прошлом году продемонстрировал 97 раз.

Еще по меньшей мере 140 нардепов кнопкодавили 1270 раз в ходе прошлогодних парламентских голосований. Отмечается, что одной из причин массового кнопкодавства в Верховной Раде является низкая явка депутатов на пленарные заседания. Об этом сообщает движение «Честно».

Лидером фракционного кнопкодавства стала президентская политсила «Блок Петра Порошенко» (475 раз). Второе место занимает фракция «Народный фронт» (334 раза), а третье — группа «Возрождение» (237 раз).

Согласно Конституции Украины, парламентарии должны голосовать лично. Однако, за нарушение этой нормы законодательством не предусмотрены санкции.

Напомним, ранее движение «Честно» составило рейтинг нардепов-кпопкодавов октября.