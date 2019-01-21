ГРУ вне закона: в Евросоюзе согласовали санкции против четырех офицеров, подозреваемых в отравлении Скрипалей

В Евросоюзе согласовали санкции против четырех офицеров ГРУ, фото - Новое время

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Совет ЕС по иностранным делам утвердил 21 января введение санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию химического оружия, сообщается в заявлении на официальном сайте ведомства. Среди них оказались высшие чины Главного разведывательного управления (ГРУ) России.

«В список включены два сотрудника ГРУ, а также глава ГРУ и его заместитель, которые ответственны за транспортировку и применение в Солсбери (Великобритания) нервно-паралитического вещества 4 марта 2018 года», — говорится в заявлении.

Кроме того, в связанный с химоружием санкционный список включили и пятерых сирийцев, а также одно юридическое лицо из Сирии — Сирийский центр научных исследований.

Фамилии всех физлиц в Совете ЕС пообещали обнародовать в ближайшее время.

Что касается россиян, то, скорее всего (и это подтверждает в Твиттер журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк), говорится о главе ГРУ Игоре Костюкове, его первом заместителе Владимире Алексееве, а также двух неудачниках-шпионах Александре Мишкине (Александр Петров) и Анатолие Чепиге (Руслан Боширов). Их Великобритания подозревает в применении химического оружия на территории своей страны.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. Кроме того, физлица и компании из ЕС не имеют права передавать денежные средства в распоряжение фигурантов списка санкций.