ГРУ поза законом: в Євросоюзі узгодили санкції проти чотирьох офіцерів, підозрюваних в отруєнні Скрипалів

В Євросоюзі узгодили санкції проти чотирьох офіцерів ГРУ, фото — Новое время

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Рада ЄС у закордонних справах затвердила 21 січня запровадження санкцій щодо осіб, яких в ЄС вважають причетними до використання хімічної зброї, повідомляється в заяві на офіційному сайті відомства. Серед них опинилися найвищі чини Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії.

«У список включені двоє співробітників ГРУ, а також глава ГРУ і його заступник, які відповідальні за транспортування і застосування в Солсбері (Велика Британія) нервово-паралітичної речовини 4 березня 2018 року», — йдеться в заяві.

Крім того, у пов’язаний з хімзброєю санкційний список також включили п’ятьох сирійців, а також одну юридичну особу з Сирії — Сирійський центр наукових досліджень.

Прізвища усіх цих фізосіб в Раді ЄС пообіцяли оприлюднити незабаром.

Стосовно росіян, то, найімовірніше (і це підтверджує у Твіттер журналіст «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк), йдеться про главу ГРУ Ігоря Костюкова, його першого заступника Володимира Алексеєва, а також двох невдах-шпигунів Олександра Мішкіна (Олександр Петров) та Анатолія Чепігу (Руслан Бошіров). Їх Велика Британія підозрює у застосуванні хімічної зброї на території своєї країни.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до ЄС і заморожування активів. Крім того, фізособи і компанії з ЄС не мають права передавати грошові кошти в розпорядження фігурантів списку санкцій.