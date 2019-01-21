Погода в Україні 22 січня: синоптики прогнозують посилення морозів на всій території (КАРТА)

Погода в Україні 22 січня: синоптики прогнозують посилення морозів на всій території. Фото: Експрес онлайн

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Racurs.ua

Погода в Україні 22 січня буде сонячною та морозною. У більшій частині областей буде сонячно та без опадів, сніг прогнозують у декількох західних областях.

У вівторок вночі очікуються морози до 14° у східних та центральних областях, на заході та півдні стовпчики термометру опустяться до 6−8° нижче нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 22 січня буде морозною, вночі стовпчики термометра покажуть 11−13° морозу, вдень 6−8° нижче нуля. Опадів не очікується, вітер південно-західний 3−8 м/с.

У Львові 22 січня синоптики прогнозують морозну сонячну погоду. Температура повітря вночі становитиме 7−9° морозу, вдень 1−3° нижче нуля.

У Дніпрі у вівторок опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 12−14° морозу, вдень буде сонячно та трохи тепліше — 6−8° нижче нуля.

Завтра у Харкові синоптики прогнозують морозну погоду. Вночі температура повітря складатиме 12−14° морозу, вдень — 6−8° нижче нуля. Опадів не передбачається.

У вівторок в Одесі також буде без опадів, сонячно та морозно. Вночі синоптики прогнозують 7−9° нижче нуля, вдень буде тепліше — 1−3° морозу.

Геомагнітний стан в Києві 22 січня буде спокійний. Магнітних бурь не прогнозується, протягом дня можливі лише невеликі збурення.

Раніше стало відомо, що снігові лавини накрили декілька доріг у Закарпатській області.