Погода в Украине 22 января: синоптики прогнозируют усиление морозов на всей территории (КАРТА)

Погода в Украине 22 января: синоптики прогнозируют усиление морозов на всей территории страны. Фото:

https://racurs.ua/n117076-pogoda-v-ukraine-22-yanvarya-sinoptiki-prognoziruut-usilenie-morozov-na-vsey-territorii-strany.html

Racurs.ua

Погода в Украине 22 января будет солнечной и морозной. В большинстве областей будет солнечно и без осадков, снег прогнозируют в нескольких западных регионах.

Во вторник ночью ожидаются морозы до 14° в восточных и центральных областях, на западе и юге столбики термометра опустятся до 6−8° ниже нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 22 января будет морозной, ночью столбики термометра покажут 11−13° мороза, днем ​​6−8° ниже нуля. Осадков не ожидается, ветер юго-западный 3−8 м/с.

Во Львове 22 января синоптики прогнозируют морозную солнечную погоду. Температура воздуха ночью составит 7−9° мороза, днем ​​1−3° ниже нуля.

В Днепре во вторник осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до 12−14° мороза, днем ​​будет солнечно и немного теплее — 6−8° ниже нуля.

Завтра в Харькове синоптики прогнозируют морозную погоду. Ночью температура воздуха составит 12−14° мороза, днем ​​— 6−8° ниже нуля. Осадков не предвидится.

Во вторник в Одессе также будет без осадков, солнечно и морозно. Ночью синоптики прогнозируют 7−9° ниже нуля, днем ​​будет теплее — 1−3° мороза.

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 января будет спокойной. Магнитные бури не прогнозируются, в течение дня возможны только небольшие волнения.

Ранее стало известно, что снежные лавины накрыли несколько дорог в Закарпатской области.