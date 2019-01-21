Снежные лавины накрыли несколько дорог на Закарпатье (КАРТА)

Снежные лавины накрыли несколько дорог на Закарпатье, фото — Фейсбук

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Экстремальные погодные условия вызвали схождение нескольких лавин в Закарпатской области.

Гигантские сдвиги снега на время заблокировали движение автомобилей на нескольких дорогах, обошлось без погибших или пострадавших, сообщили 21 января в отделе гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.

Во время обследования лавиноопасных участков Карпат 20 января спасатели обнаружили сходы лавин на двух склонах горы Брескул. Еще раньше произошел сдвиг снега на автодорогу Колочава-Бедевля вблизи поселка Усть-Черная в Тячевском районе. Движение автомобилей в этом месте ограничили на несколько часов.

Засыпало снегом с горы и автодорогу Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатын-Львов. Возле села Деловое Раховского района заблокировала дорогу снежная масса объемом 300 куб. м. Высота снега, который сдвинулся с горы, достигала примерно 2 м, протяженность — 30 м.

Украинский Гидрометцентр предупредил, что 21 января в высокогорье и в горах Закарпатской области, а 21−22 января в горах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность. В горных районах Закарпатской области существует угроза сдвигов снега на дороги.

Умеренная лавинная опасность будет удерживаться 21−22 января в горах Черновицкой и Львовской областей, а в 22−23 января в горах Закарпатья.

Напомним, что в начале января в Карпатах потерялась группа туристов. Двух лыжников нашли в первые часы поисков, на следующий день нашли тело еще одного туриста, и в тот же день вечером удалось найти живым еще одного путешественника.

Судьба еще одного киевлянина была неизвестной несколько дней, пока его не обнаружили в избушке лесника.