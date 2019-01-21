Метели возвращаются в Украину: спасатели предупредили о сильных осадках и угрозе схода лавин. Фото:

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Racurs.ua

Ухудшение погодных условий 21−22 января ожидается практически на всей территории Украины.

Синоптики прогнозируют сложные погодные условия в южных, восточных и центральных областях. Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в этих регионах ожидаются значительные осадки, налипание мокрого снега и гололедица, сообщают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

В высокогорье и в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сегодня сохранится значительная снеголавинная опасность третьего уровня. Также есть вероятность сдвига снега на дороги в Закарпатской области.

Ранее патрульная полиция обнародовала карту с обозначением регионов Украины, в которых водителям следует внимательнее выбирать маршруты для передвижения с учетом погодных условий.