Гололедица и налипание мокрого снега пообещали синоптики в Украине на 21 января (КАРТА)

Метеорологическое предупреждение по территории Украины

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Racurs.ua

В ближайшие три дня на дорогах Украины будет наблюдаться осложнение погодных условий: снег, снег с дождем, налипание мокрого снега и переменная облачность.

Метеорологическое предупреждение по территории Украины объявил украинский Гидрометцентр.

В связи с этим Патрульная полиция Украина попросила водителей быть внимательными и выбирать маршруты, учитывая погодные условия.

Синоптики уточнили, что 21 января на дорогах местами гололедица, ночью в южных и центральных, днем ​​в восточных областях местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололедица.

В «Укравтодоре» сообщили, что на севере Одесской области ожидается сильный снег, видимость во время снега 200−500 м. Днем 21 января в Одессе и Одесской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15−17 м/с.

Напомним, что синоптики 21 января в большинстве регионов пообещали осадки. В первый рабочий день новой недели погода будет довольно снежной и облачной. Интенсивность ночных морозов, которые свирепствовали предыдущие сутки в ряде регионов, несколько уменьшится.