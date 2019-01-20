Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Метеорологическое предупреждение по территории Украины

Гололедица и налипание мокрого снега пообещали синоптики в Украине на 21 января (КАРТА)

20 янв 2019, 21:27
999

В ближайшие три дня на дорогах Украины будет наблюдаться осложнение погодных условий: снег, снег с дождем, налипание мокрого снега и переменная облачность.

Метеорологическое предупреждение по территории Украины объявил украинский Гидрометцентр.

В связи с этим Патрульная полиция Украина попросила водителей быть внимательными и выбирать маршруты, учитывая погодные условия.

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды с 21 января, карта — Укргидрометцентр

Синоптики уточнили, что 21 января на дорогах местами гололедица, ночью в южных и центральных, днем ​​в восточных областях местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололедица.

В «Укравтодоре» сообщили, что на севере Одесской области ожидается сильный снег, видимость во время снега 200−500 м. Днем 21 января в Одессе и Одесской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15−17 м/с.

Напомним, что синоптики 21 января в большинстве регионов пообещали осадки. В первый рабочий день новой недели погода будет довольно снежной и облачной. Интенсивность ночных морозов, которые свирепствовали предыдущие сутки в ряде регионов, несколько уменьшится.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше