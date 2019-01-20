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Ракурс
Метеорологічне попередження по території України

Ожеледицю та налипання мокрого снігу пообіцяли синоптики в Україні на 21 січня (КАРТА)

20 січ 2019, 21:27
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У найближчі три дні на дорогах України спостерігатиметься ускладнення погодних умов: сніг, сніг з дощем, налипання мокрого снігу та мінлива хмарність.

Метеорологічне попередження по території України оголосив український Гідрометцентр.

У зв’язку з цим Патрульна поліція України попросила водіїв бути уважними й обирати маршрути, враховуючи погодні умови.

Синоптики прогнозують різке погіршення погоди з 21 січня, карта — Укргідрометцентр

Синоптики уточнили, що 21 січня на дорогах місцями ожеледиця, вночі в південних та центральних, вдень у східних областях подекуди значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь.

В «Укравтодорі» повідомили, що на півночі Одеської області очікується значний сніг, видимість під час снігу 200−500 м. Удень 21 січня в Одесі та Одеській області очікуються пориви північно-західного вітру 15−17 м/с.

Нагадаємо, що синоптики 21 січня у більшості регіонів пообіцяли опади. У перший робочий день нового тижня погода буде доволі сніжною та хмарною. Інтенсивність нічних морозів, які лютували попередньої доби в низці регіонів, дещо зменшиться.

Джерело: Ракурс


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