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Метеорологічне попередження по території України
Ожеледицю та налипання мокрого снігу пообіцяли синоптики в Україні на 21 січня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n117050-ojeledycu-ta-nalypannya-mokrogo-snigu-poobicyaly-synoptyky-v-ukrayini-na-21-sichnya-karta.htmlRacurs.ua
У найближчі три дні на дорогах України спостерігатиметься ускладнення погодних умов: сніг, сніг з дощем, налипання мокрого снігу та мінлива хмарність.
Метеорологічне попередження по території України оголосив український Гідрометцентр.
У зв’язку з цим Патрульна поліція України попросила водіїв бути уважними й обирати маршрути, враховуючи погодні умови.
Синоптики уточнили, що 21 січня на дорогах місцями ожеледиця, вночі в південних та центральних, вдень у східних областях подекуди значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь.
В «Укравтодорі» повідомили, що на півночі Одеської області очікується значний сніг, видимість під час снігу 200−500 м. Удень 21 січня в Одесі та Одеській області очікуються пориви північно-західного вітру 15−17 м/с.
Нагадаємо, що синоптики 21 січня у більшості регіонів пообіцяли опади. У перший робочий день нового тижня погода буде доволі сніжною та хмарною. Інтенсивність нічних морозів, які лютували попередньої доби в низці регіонів, дещо зменшиться.