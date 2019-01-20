Погода в Україні на 21 січня: у більшості регіонів очікуються опади (КАРТА)

В більшості регіонів України очікуються опади, місцями сильні

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Погода в Україні 21 січня буде доволі сніжною та хмарною, опади, місцями сильні, очікуються майже в усіх регіонах. Напрямок вітру північно-західний, 5−10 м/с. Інтенсивність нічних морозів, які лютували попередньої доби в низці регіонів, дещо зменшиться. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 21 січня буде хмарною. Вночі очікується сніг, вдень — без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть -6 … -8°, вдень — -2 … -4°.

У Львові синоптики прогнозують -5 … -7° вночі та -1 … -3° вдень. Хмарно, без істотних опадів.

В Одесі протягом доби очікуються опади. Температура повітря вночі складе -1 … -3°, вдень — +1 … +3°.

У Дніпрі протягом доби йтиме сніг. Вночі термометри покажуть -5 … -7°, вдень — -1 … -3°.

У Харкові метеорологи також обіцяють сніг протягом доби. Температура повітря вночі становитиме -7 … -9°, вдень — -3 … -5°.

На Закарпатті 21 січня вночі очікується сніг, вдень — без істотних опадів. Хмарно з проясненнями. Вночі синоптики прогнозують -1 … -3°, вдень — -1 … +1°.

Геомагнітний стан в Україні 21 січня буде порівняно спокійним, періодично очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, сьогодні в Києві у зв’язку з туманом було оголошено жовтий рівень небезпеки.