Погода в Украине на 21 января: в большинстве регионов ожидаются осадки (КАРТА)

В большинстве регионов Украины ожидаются осадки, местами сильные

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Погода в Украине 21 января будет довольно снежной и облачной, осадки, местами сильные, ожидаются почти во всех регионах. Направление ветра северо-западное, 5−10 м/с. Интенсивность ночных морозов, которые свирепствовали в предыдущие сутки в ряде регионов, несколько уменьшится. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 21 января будет облачной. Ночью ожидается снег, днем — без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут -6 … -8°, днем — -2 … -4°.

Во Львове синоптики прогнозируют -5 … -7° ночью и -1 … -3° днем. Облачно, без существенных осадков.

В Одессе в течение суток ожидаются осадки. Температура воздуха ночью составит -1 … -3°, днем — +1 … +3°.

В Днепре в течение суток будет идти снег. Ночью градусники покажут -5 … -7°, днем — -1 … -3°.

В Харькове метеорологи также обещают снег в течение суток. Температура воздуха ночью составит -7 … -9°, днем — -3 … -5°.

На Закарпатье 21 января ночью ожидается снег, днем — без существенных осадков. Облачно с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют -1 … -3°, днем — -1 … +1°.

Геомагнитная обстановка в Украине 21 января будет сравнительно спокойной, периодически ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, сегодня в Киеве в связи с туманом был объявлен желтый уровень опасности.