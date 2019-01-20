Погодные неурядицы: на Киевщине объявлен желтый уровень опасности

В Киевской области синоптики прогнозируют сильный туман

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Racurs.ua

Сегодня в Киевской области объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Причиной этого является туман с видимостью 200−500 м, который установился утром, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Киеве сегодня синоптики прогнозируют 3−5 градусов мороза и ветер переменных направлений со скоростью 3−8 м/с, во второй половине дня — небольшой снег. Также местами возможна гололедица.

В связи с ситуацией в Киевской городской государственной администрации (КГГА) напоминают водителям о необходимости включать габаритные огни или противотуманные фонари, а также призывают не использовать транспорт с летней резиной и избегать рискованного маневрирования.

Пешеходов пресс-служба КГГА призывает избегать металлических канализационных люков, которые, как правило, покрываются льдом, и помнить, что на скользкой дороге тормозной путь автомобилей возрастает в 4−5 раз.

Напомним, в начале 2017 года Киев и окрестности города окутал смог неизвестного происхождения, в котором чувствовался запах гари. В ГСЧС тогда заявляли, что это естественное явление, которое, вероятно, вызвано повышением влажности воздуха и отсутствием ветра.