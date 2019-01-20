Погодні негаразди: на Київщині оголошено жовтий рівень небезпеки

У Київській області синоптики прогнозують сильний туман

https://racurs.ua/ua/n117030-pogodni-negarazdy-na-kyyivschyni-ogolosheno-jovtyy-riven-nebezpeky.html

Racurs.ua

Сьогодні в Київській області оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Причиною цього є туман з видимістю 200−500 м, який встановився вранці, повідомляє прес-служба ДСНС.

У Києві сьогодні синоптики прогнозують 3−5 градусів морозу та вітер змінних напрямків зі швидкістю 3−8 м/с, у другій половині дня — невеликий сніг. Також подекуди можлива ожеледиця.

У зв’язку із ситуацією у Київській міській державній адміністрації (КМДА) нагадують водіям про необхідність вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі, а також закликають не використовувати транспорт з літньою гумою та уникати ризикованих маневрувань.

Пішоходів прес-служба КМДА закликає уникати металевих каналізаційних люків, які, як правило, вкриваються льодом, та пам’ятати, що на слизькій дорозі гальмівний шлях автомобілів зростає у 4−5 разів.

Нагадаємо, на початку 2017 року Київ та околиці міста огорнув смог невідомого походження, у якому відчувався запах гару. У ДСНС тоді заявляли, що це природне явище, ймовірно, викликане підвищенням вологості повітря та відсутністю вітру.