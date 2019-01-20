Кільця Сатурна виявилися значно «молодшими», ніж вважали учені

Сатурн та його кільця, фото: YouTube

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Найбільш характерна особливість планети Сатурн — її гігантські кільця, ймовірно, з’явилася значно пізніше, ніж вважали учені.

Аналіз даних, зібраних кілька років тому зондом «Кассіні» на завершальному етапі його місії, показав, що вік кілець планети-гіганта може становити «всього» від 10 до 100 млн років, повідомляє видання Sciene Alert з посиланням на статтю в журналі Science.

Тобто Сатурн, який виник понад 4 млрд років тому, протягом майже всього часу свого існування не мав гігантських кілець.

«Кассіні», завершуючи свою багаторічну місію в околицях Сатурна падінням на планету-гіганта, виміряв гравітаційне тяжіння уламків, що формують ці кільця.

Астрономи вже давно підозрювали, що кільця Сатурна можуть бути не такими давніми, як і сама планета, але завдяки детальним гравітаційним вимірам Кассіні тепер з’явилися тверді докази цього.

Сила гравітаційного тяжіння кілець вказує на їхню масу, що, в свою чергу, дає зрозуміти, наскільки вони давні. Чим більше часу ці крижані скелі існують, тим важчими вони стають, збираючи космічне сміття. Також вважається, що крижані уламки, з яких складаються кільця, з часом темнішають. Визначення їхньої маси дозволяє встановити, яка з низки теорій щодо еволюції структур кілець Сатурна є правильною, а отже — отримати уявлення про їхній справжній вік.

Раніше вважалося, що загальна маса кілець відповідає 75% маси супутника Сатурна Мімаса. Ця оцінка базувалася на спостереженнях за кільцями, здійснених космічними апаратами серії «Вояджер» ще в 1980—1981 роках. Однак вона піддавалася сумнівам. Вважалося, що в оптично непрозорих частинах одного з кілець може міститися значна неврахована маса.

Але аналіз даних «Кассіні» навпаки, показав, що маса кілець є значно меншою попередніх оцінок — лише 41% маси Мімаса, тобто 15 квінтильйонів кілограмів, що приблизно в 5 тис. разів менше маси Місяця.

Крім того, досі не відомо, як саме утворилися кільця. За однією з гіпотез, це залишки комети, яка надто наблизилася до Сатурна й була розірвана його гравітацією.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що кільця Сатурна зникають з рекордною швидкістю.