Кольца Сатурна оказались значительно «моложе», чем считали ученые

Сатурн и его кольца, фото: YouTube

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Наиболее характерная особенность планеты Сатурн — ее гигантские кольца, вероятно, появилась значительно позже, чем считали ученые.

Анализ данных, собранных несколько лет назад зондом «Кассини» на завершающем этапе его миссии, показал, что возраст колец планеты-гиганта может составлять «всего» от 10 до 100 млн лет, сообщает издание Sciene Alert со ссылкой на статью в журнале Science.

То есть Сатурн, возникший более 4 млрд лет назад, в течение почти всего времени своего существования не имел гигантских колец.

«Кассини», завершая свою многолетнюю миссию в окрестностях Сатурна падением на планету-гиганта, измерил гравитационное притяжение обломков, формирующих эти кольца.

Астрономы уже давно подозревали, что кольца Сатурна могут быть не такими древними, как и сама планета, но благодаря подробным гравитационным измерениям Кассини теперь появились твердые доказательства.

Сила гравитационного притяжения колец указывает на их массу, что, в свою очередь, дает понять, насколько они древние. Чем больше времени эти ледяные скалы существуют, тем тяжелее они становятся, собирая космический мусор. Также считается, что ледяные обломки, из которых состоят кольца, со временем темнеют. Определение их массы позволяет установить, какая из многих теорий относительно эволюции структур колец Сатурна является правильной, а значит — получить представление об их настоящем возрасте.

Ранее считалось, что общая масса колец соответствует 75% массы спутника Сатурна Мимаса. Эта оценка основана на наблюдениях за кольцами, осуществленных космическими аппаратами серии «Вояджер» еще в 1980 — 1981 годах. Однако она подвергалась сомнениям. Считалось, что в оптически непрозрачных частях одного из колец может содержаться значительная неучтенная масса.

Но анализ данных «Кассини» наоборот, показал, что масса колец значительно меньше предыдущих оценок — только 41% массы Мимаса, то есть 15 квинтиллионов килограммов, что примерно в 5 тыс. раз меньше массы Луны.

Кроме того, до сих пор не известно, как образовались кольца. По одной из гипотез, это остатки кометы, которая слишком приблизилась к Сатурну и была разорвана его гравитацией.

Напомним, недавно ученые установили, что кольца Сатурна исчезают с рекордной скоростью.