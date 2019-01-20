Из-за преследования турецким истребителем едва не упал греческий военный вертолет

Вертолет Super Puma, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n117028-iz-za-presledovaniy-tureckim-istrebitelem-edva-ne-upal-grecheskiy-voennyy-vertolet.html

Racurs.ua

Вчера в результате преследования турецким истребителем F-16 едва не упал греческий военный вертолет Super Puma.

Минобороны Греции заявляет, что турецкие самолеты нарушили воздушное пространство страны, сообщает Еkathimerini.

Отмечается, что инцидент произошел на юге Эгейского моря у острова Фармакониси, когда вертолет осуществлял поиск судна, перевозившего нелегальных мигрантов.

Истребитель приблизился к Super Puma на расстояние около 30 м, чем дестабилизировал вертолет, что едва не привело к его падению.

По словам экспертов, удержать свой летательный аппарат в воздухе пилотам Super Puma удалось только благодаря особенностям этой современной модели. Если бы это был более старый вертолет, инцидент имел бы трагические последствия.

Ситуация вызвала беспокойство военного руководства Греции и Министерства обороны страны, поскольку нарушение Турцией границ Греции на юге Эгейского моря едва не привело к войне между двумя странами в 1996 году.

Тогда эпицентром конфликта был находящийся между архипелагом Додеканес и юго-западным побережьем Малой Азии необитаемый остров Имия, который каждая из стран считает своим. В регион были стянуты значительные военные силы, однако, благодаря переговорам, удалось не допустить перехода противостояния в «горячую» фазу.

Напомним, в июле 2018 года российские военные самолеты вторглись в воздушное пространство Южной Кореи.