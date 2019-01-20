Через переслідування турецьким винищувачем ледь не впав грецький військовий вертоліт

Вертоліт Super Puma, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n117028-cherez-peresliduvannya-tureckym-vynyschuvachem-led-ne-vpav-greckyy-viyskovyy-vertolit.html

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Вчора внаслідок переслідування турецьким винищувачем F-16 ледь не впав грецький військовий вертоліт Super Puma.

Міноборони Греції заявляє, що турецькі літаки порушили повітряний простір країни, повідомляє Еkathimerini.

Зазначається, що інцидент стався на півдні Егейського моря біля острова Фармаконісі, коли вертоліт здійснював пошук судна, яке перевозило нелегальних мігрантів.

Винищувач наблизився до Super Puma на відстань близько 30 м, чим дестабілізував вертоліт, що ледь не призвело до його падіння.

За словами експертів, утримати свій літальний апарат у повітрі пілотам Super Puma вдалося лише завдяки особливостям цієї сучасної моделі. Якби це був більш старий вертоліт, інцидент мав би трагічні наслідки.

Ситуація викликала занепокоєння військового керівництва Греції та Міністерства оборони країни, оскільки порушення Туреччиною кордонів Греції на півдні Егейського моря ледь не призвело до війни між обома країнами в 1996 році.

Тоді епіцентром конфлікту був розташований між архіпелагом Додеканес та південно-західним узбережжям Малої Азії безлюдний острів Імія, який кожна з країн вважає своїм. В регіон були стягнуті значні військові сили, однак, завдяки переговорам, вдалося не допустити переходу протистояння у «гарячу» фазу.

Нагадаємо, у липні 2018 року російські військові літаки вторглися до повітряного простору Південної Кореї.